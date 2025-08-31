Ortaköy’de Bebek Cesedi Bulundu

Gündem

Ortaköy Çevirmeci Caddesi’nde sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi’nin temizlik personeli, çöp konteynerinin yanında bir bebek cesedi buldu. Temizlik görevlisinin durumu ihbar etmesiyle birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

CESETTE YARALAR GÖRÜLDÜ

Yapılan incelemede, vücudunda yanıklar ve kesikler bulunan bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun henüz kesilmediği anlaşıldı. Bebeğin cinsiyeti ise henüz belirlenemiyor. Olayla ilgili olarak polis ekipleri araştırmalarını sürdürüyor.

