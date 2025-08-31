Ortaköy’de Bebek Cesedi Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Ortaköy Çevirmeci Caddesi’nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin yanında bir bebek cesedine rastladı. Temizlik ekibi durumu hemen ilgili makamlara iletti.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Bildirimin ardından bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, vücudunda yanıklar ve kesikler bulunan bebeğin yeni doğmuş olduğu tespit edildi. Ayrıca, bebeğin göbek kordonunun kesildiği ve cinsiyetinin henüz belirlenemediği bildirildi.

POLİS SORUŞTURMASI

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Polisin incelemeleri sürüyor.