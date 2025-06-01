Ortaköy İlkokulu Yangında Küle Döndü

DENİZLİ’DE YANGIN SEBEBİ ARAŞTIRILMAKTA

Denizli’nin Çal ilçesinde Cumhuriyet döneminin ilk okullarından biri olan, 2 katlı ahşap yapıya sahip Ortaköy İlkokulu, meydana gelen yangında tamamen küle döndü. Yangının nedeninin ne olduğu ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

TARİHİ BİNA DÜN GECE YANDI

Ortaköy Mahallesi’nde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında inşa edilen tarihi Ortaköy İlkokulu, taşımalı eğitime geçilmesi sonrasında kullanılmamaya başlamıştı. Dün saat 23.00 sıralarında binada yangın çıkması ile olayın kontrol altına alınması için çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Yangın, kısa sürede büyüyerek etkisini artırdı ve itfaiye ile jandarma ekipleri adrese yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat içinde alevleri söndürdü. Ancak ne yazık ki, yangının etkisiyle bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.