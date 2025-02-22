Ortaöğretim Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı

YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Okulların işleyişine, öğretmen atamalarına, öğrenci transferlerine ve diploma düzenlemelerine dair değişiklikleri içeren ‘Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ resmi olarak yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden okullara atanan öğretmen ve yöneticilerin, Milli Eğitim Akademisi tarafından belirlenen eğitimlere katılması zorunlu kılındı.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların seçim, değerlendirme ve izleme süreçleri yeniden yapılandırılıyor. Bu kapsamda, il ve Bakanlık düzeyinde oluşturulacak komisyonlarla, bu okulların belirlenmesinde daha şeffaf ve objektif kriterlerin uygulanması hedefleniyor. Ayrıca, beden eğitimi dersine katılamayan özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için rapor alma koşulu getirildi.

DİPLOMA İŞLEMLERİ VE DEVAMSIZLIK DÜZENLEMELERİ

Diplomanın kaybolması ya da kullanılamayacak şekilde yıpranması durumunda, eski diplomanın yeniden düzenlenmesi yerine öğrenim durum belgesi verileceği açıklandı. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı devam eden öğrencilerin, bir sonraki eğitim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamaları şartıyla okula devam etmeleri hükme bağlandı.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Bu öğrencilere ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırmaları durumunda diploma alma hakkı verildi. Ayrıca, okulda atölye ve laboratuvar alanında uzman müdür yardımcısı yoksa, gerekli şartları taşıyan başka bir müdür yardımcısının bu görevi üstlenebileceği belirtiliyor.

ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM DÜZENLEMESİ

Yabancı dil öğretmenlerine, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim verileceği kararı alındı. Eğitim ve öğretim ortamında öğrencilerin olumsuz davranışlardan korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. Velilerle işbirliği yapılması gerektiği belirtildi. Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerindeki sorumluluk sınavlarının yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılacağı kararları da alındı. Yeni yönetmeliğin hükümlerini Milli Eğitim Bakanı uygulayacak.