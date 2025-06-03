Ortaokul Korosu Neşet Ertaş’ı Seslendirdi

ÖĞRENCİLERDEN NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİ KONSERİ

Ortaokul müzik sınıflarında eğitim alan öğrenciler, “Bozkırın Tezenesi” olarak bilinen ve 2012 yılında hayatını kaybeden Neşet Ertaş’ın sevilen türkülerini seslendirdi. Erzincan’da düzenlenen konsere katılan veliler, öğrencilerin performansını büyük bir alkışla karşıladı.

KONSERİN YERİ VE KATILIMCILAR

Erzincan Valiliği’nin himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle il genelinde açılan müzik sınıflarındaki öğrenciler, Milli İrade Özel Uygulama Okulu ve Müşir Zeki Paşa Ortaokulu işbirliği ile Neşet Ertaş Türküleri konser etkinliği düzenledi. Etkinlik, Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Bu katılımcılar arasında Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, diğer eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar bulunuyor.

KORO PERFORMANSI VE SERTİFİKA DAĞITIMI

Koro, Müşir Zeki Paşa Ortaokulu Müzik öğretmeni Çimen Kaya Topgül şefliğinde Türküleri koro ve solo olarak seslendirdi. Öğrencilerin sergilediği performans, etkinliğin kapanış programı olarak önem taşıyordu. Programın sonunda, Erzincan Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürü, konserde görev alan öğrenci ve öğretmenlere katılım sertifikaları takdim etti.