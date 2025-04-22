Ortaokul Öğrencileri, Şehitleri Anmak İçin Yürüdü

ÖĞRENCİLERİN ANMA YÜRÜYÜŞÜ

Erzurum’da bir grup ortaokul öğrenci, öğretmenleri ile beraber Gazze için dua etmek ve şehitleri anmak amacıyla Aziziye Tabyası’na yöneldi. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, sabah saatlerinde Nene Hatun Tarihi Milli Parkı’nın girişinde toplandılar. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posteri taşıyan öğrenciler, yaklaşık 3 kilometre mesafe yürüyerek Aziziye Tabyası’na ulaştılar. Burada, Kuran-ı Kerim tilaveti okuduktan sonra hep birlikte dua ettiler. Ayrıca, öğretmenler öğrencilerine Aziziye Tabyası’nda yaşanan kahramanlıkları anlattılar.

ŞEHİTLERE SAYGI VE DUALAR

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selçuk Göçgen, 64 öğrenci ve 5 öğretmen ile birlikte gerçekleştirdikleri şehitlere saygı yürüyüşü sonrası Gazze’deki Müslümanlar için dua ettiklerini belirtti. “Bizlere bu vatanı miras bırakan, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Öğrencilerimize hem milli hem de manevi değerlerimizi böyle anlamlı bir yerde anlatmak daha güzel ve anlamlı oldu” şeklinde konuştu.

GENÇ NESİLLERİN ROLÜ

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Burak Ekizler ise öğrencilerin heyecanının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, “Bir kez daha yarınlara dair umutlandık. Gençlerimizi bizi gururlandırdı. Bu toprak parçasını bizlere vatan kılan, geçmişte verilen büyük mücadeleler ve fedakarlıklardır. Bugün burada bulunmamız, o emeklerin ve inancın bir sonucudur. Bizlere emanet edilen vatanımızı, yanımızda bulunan öğrencilere, yarının liderlerine, en iyi şekilde sahip çıkmaları gerektiğini her fırsatta anlatmalıyız. Onlar, bu toprakların değerini ve önemini anlayarak gelecek nesillere aktaracaklardır.” ifadelerini kullandı.

– ERZURUM