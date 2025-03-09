Oruç Bozulmaz: Kaş Almak Mesele Değildir

KAMUOYUNDAKİ SORULARA CEVAP

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birçok birey oruç tutmaya başladı. Ramazan’da, en çok merak edilen konulardan biri de “Kaş almak orucu bozar mı?” sorusu. Oruç, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmanın yanı sıra, nefsi bunlardan mahrum bırakma temeli üzerine kuruludur. Bu nedenle, oruçlu iken bu tür davranışlar orucu bozabiliyor. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamına alıyor. Bununla birlikte, sigara, nargile gibi tütün ürünleri ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan maddeler de oruç yasakları arasındadır. Herhangi bir sebepten dolayı ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabi.

ORUCU BOZAN DAVRANIŞLAR

Vücuttaki kılların herhangi bir yöntemle alınması orucu bozmaz. Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulduğundan, kıl almak veya aldırmak bu kapsamda yer almıyor. Ayrıca, kadınların erkeğe karşı avret mahallini, eller, ayaklar ve yüz hariç tüm bedenleri olarak tanımlamak gerekiyor. Kadınların, kadınlara karşı avret mahalli ise diz kapağı ile göbek arası. Zaruri bir sebep olmadan, bu bölgelerin başka kadınlar veya erkekler tarafından gösterilmesi caiz değildir.

AVRET MAHALİ VE UYGULAMALAR

Ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyenlerin, erkek ya da kadın olsun, yabancı birine avret mahallini açması helal değil. Bu işlemi uygulayan kişiler de bu bölgeye bakmak ve dokunmak açısından aynı hükme tabi. Dolayısıyla, bu tür işlemler yapılırken dikkatli olunması ve dini kuralların gözetilmesi gerekiyor.