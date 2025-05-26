Oruç Gökçe’nin Uçuş Paylaşımı Var

GÖKYÜZÜNDE NEFES KESEN GÖSTERİ

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SoloTürk, 20 Mayıs’ta Ordu’nun Perşembe ilçesinde gerçekleştirilen “Mayıs 7’si” bahar kutlamaları çerçevesinde göz alıcı bir gösteri sundu. Ordu semalarında yaklaşık 20 dakika süren bu etkinlik boyunca SoloTürk, hayranlık uyandıran akrobatik manevralar sergileyerek izleyicileri etkiledi. Sahil boyunca toplanan kalabalık, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetmeye özen gösterdi.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Etkinliğin ardından, SoloTürk’ün resmi sosyal medya hesaplarında uçak içi görüntülerle ve Ordu’yu havadan gösteren özel bir video paylaşıldı. “Mayıs 7’si etkinlikleri kapsamında Ordu Perşembe’de coşkulu bir gösteri icra etti” yazılı video, sosyal medyada hızla yayılarak yüzlerce beğeni aldı ve büyük bir ilgiyle karşılandı.