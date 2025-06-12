Oruç Reis Başarıyla Veri Topladı

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, kıtalararası ilk görevini başarıyla sonuçlandırdı ve Somali açık denizinde 3 ayrı blokta toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri topladı. Türkiye ile Somali arasında, 24 Temmuz 2024’te Somali deniz alanlarına ilişkin 3 blok için Üretim Paylaşım Anlaşması imzalanmasının ardından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve ona eşlik eden filo, 4 Ekim 2024’te görev için Somali’ye doğru harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ekim’de Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden uğurladığı Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile birlikte donanma gemileri, Süveyş Kanalı’ndan geçerek 25 Ekim 2024’te Mogadişu Limanı’na demirledi ve belirlenen alanlarda sismik çalışmalara başladı. Oruç Reis, 234 gün süren faaliyetleri boyunca 3 boyutlu veri topladı.

15 gün sürecek yolculuğun ardından Temmuz ayında Türkiye’ye dönmesi beklenen Oruç Reis’i Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da ziyaret ederek mürettebata teşekkür etti. Geminin, Mogadişu Limanı’na yanaşması sonrasında 15 Haziran’da düzenlenecek bir tören ile dönüş yoluna çıkması planlanıyor. Sismik Araştırma Gemisi dönüşünün ardından Filyos Limanı’na uğrayarak bakım ve onarım işlemlerinden geçecek. Oruç Reis’in, Ağustos ayı itibarıyla yeni görevi için hazır hale gelmesi öngörülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Oruç Reis’e ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Somali denizlerinde görev yapan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin 234 gün süren görevini başarıyla tamamladığını ifade ederek, “Üç blokta yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplandı. 15 Haziran 2025 tarihinde Mogadişu Limanı’ndan ayrılarak ülkemize dönecek olan Oruç Reis’in bu görevde elde ettiği veriler, önümüzdeki dönemde Somali’nin deniz yetki alanlarının değerlendirilmesinde yol gösterici olacak. Ankara’da yapılacak analizlerin ardından sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak.” dedi.