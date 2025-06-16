Oruç Reis Dönüş Yolculuğuna Başladı

ORUÇ REİS GÖREVİNİ TAMAMLADI

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali’de yaptığı ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönüş yolculuğuna başladı. 5 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe’den uğurlanan Oruç Reis, 3 ayrı deniz blocunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri topladı. 234 gün süren görevini 6 Haziran’da tamamlayan gemi, Mogadişu Limanı’nda gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından yurda dönmek üzere harekete geçti.

UĞURLAMA TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Uğurlama töreninde Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş ve Somali-Türk Görev Kuvveti (TÜRKSOM) Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan hazır bulundu. Oruç Reis’in dönüş yolculuğuna, Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi ile birlikte donanmadan TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri de eşlik ediyor. Ayrıca, Askeri Lojistik Destek Gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi de gemiye yol arkadaşlığı yapıyor.

YOLCULUK SÜRESİ VE İSTİKAMET

Hava ve deniz şartlarının uygun olması durumunda Oruç Reis ve filonun, Süveyş Kanalı rotasını izleyerek 18-20 gün sürecek olan yolculuğunun ardından Temmuz başında Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. İstanbul Boğazı’ndan geçecek olan gemi, daha ardından Filyos Limanı’na demir atacak. Oruç Reis, burada bakım ve onarım süreçlerine tabi tutulacak ve yeni görevine hazırlanacak.

Oruç Reis tarafından toplanan tüm veriler, Ankara’da analiz edilecek. Analiz sonuçlarına bağlı olarak, Somali açık denizinde belirlenen noktalarda sondaj çalışmaları başlayacak. Bu faaliyetler, bölgede daha fazla bilgi edinmeyi ve enerji potansiyelini değerlendirmeyi amaçlıyor.