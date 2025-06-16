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Oruç Reis Dönüş Yolu Açıklandı

ORUÇ REİS GÖREVİNİ TAMAMLADI

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin, Somali’de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini tamamladıktan sonra Türkiye’ye doğru yola çıktığı bildirildi. Bu durumu Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

DENİZ KUVVETLERİ GÖREVİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Açıklamada, “Somali açıklarında çalışma yapan Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma görevi sağlayan, Deniz Kuvvetlerimizin TCG Göksu, TCG Giresun ve TCG Ütğm. Arif Ekmekçi gemilerinden teşkil edilen Somali Türk Deniz Görev Grubu görevini başarıyla tamamladı. 15 Haziran 2025 tarihinde gemilerimizin ülkemize uğurlanması maksadıyla Mogadişu Limanı’nda Somalili üst düzey yöneticilerin katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi.” denildi.

BAHRİYELİLERİMİZİ SELAMLIYORUZ

Ayrıca, “Görevi başarıyla tamamlayan kahraman bahriyelilerimizi ve gemilerimize ev sahipliği yapan Somalili kardeşlerimizi gönülden selamlıyoruz.” şeklinde ifadeler yer aldı.

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