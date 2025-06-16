Oruç Reis, Somali’den Türkiye’ye döndü

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali’de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini tamamlayarak Türkiye’ye dönüş yolculuğuna çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından gelen bilgilere göre, gemi 5 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe’den uğurlandı. Oruç Reis, 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik bir alanda 3 boyutlu sismik veri topladı ve 234 gün süren bu görevi 6 Haziran’da başarıyla tamamladı.

UĞURLAMA TÖRENİNE KATILIM

Mogadişu Limanı’nda gerçekleşen uğurlama törenine Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş ve Somali-Türk Görev Kuvveti (TÜRKSOM) Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan katıldı. Oruç Reis’in dönüş yolculuğuna Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi ile birlikte donanmadan TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi Askeri Lojistik Destek Gemisi de eşlik ediyor.

YOLCULUĞUN DETAYLARI

Hava ve deniz koşulları uygun olursa Oruç Reis ve beraberindeki filonun, Süveyş Kanalı üzerinden 18-20 günlük bir yolculuk yaparak temmuz ayı başında Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. Oruç Reis, İstanbul Boğazı’ndan geçtikten sonra Filyos Limanı’na demirleyecek. Burada bakım ve onarım çalışmaları yapılacak ve gemi yeni görevine hazırlanacak. Oruç Reis tarafından toplanan veriler, Ankara’da analiz edilecek. Bu analizlerin sonuçlarına bağlı olarak Somali açık denizinde belirlenen bölgelerde sondaj çalışmaları başlayacak.

GEMİNİN TEKNİK MÜHENDİSLİĞİ

Oruç Reis, 2017 yılında Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla inşa edildi. Gemi, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında da kullanılabiliyor. Ayrıca Oruç Reis, deniz altındaki petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde iki ve üç boyutlu sismik araştırma yapma kapasitesine sahip. Özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğu, 23 metre genişliği ve 34 metre yüksekliği ile dikkat çekiyor.