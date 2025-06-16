Oruç Reis Türkiye’ye dönüyor

YERLİ VE MİLLİ GEMİ SOMALİ’DE GÖREVİNİ TAMAMLADI

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş olup, Somali’de gerçekleştirdiği ilk uluslararası görevini tamamlayarak Türkiye’ye dönecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim’de Dolmabahçe’den uğurlanan Oruç Reis, 4 bin 464 kilometrekarelik bir alanda 3 boyutlu sismik veri topladı. Oruç Reis’in 234 gün süren görevi 6 Haziran’da sona erdi.

Uğurlama Töreni Düzenlendi

Görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis, Mogadişu Limanı’nda yapılan uğurlama töreninin ardından geri dönüş yolculuğuna başladı. Törene, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş ile Somali-Türk Görev Kuvveti (TÜRKSOM) Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan katıldı. Oruç Reis’in dönüş yolculuğuna, Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi’nin yanı sıra donanma gemileri TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile Askeri Lojistik Destek Gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi de eşlik ediyor.

Türkiye’ye Dönüş Zamanı

Hava ve deniz koşulları elverişli olduğu takdirde, Oruç Reis ve onunla beraber giden filo, Süveyş Kanalı rotasını takip ederek 18-20 günlük bir yolculukla temmuz başında Türkiye’ye ulaşacak. İstanbul Boğazı’ndan geçecek olan Oruç Reis, daha sonra Filyos Limanı’na demirleyecek. Burada bakım ve onarım çalışmaları yapılacak ve yeni görevine hazırlanacak.

Verilerin Analizi Ankara’da Yapılacak

Oruç Reis’in topladığı tüm veriler Ankara’da analiz edilecek. Yapılacak analizlerin sonuçlarına dayalı olarak, Somali açık denizindeki belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak.

Özellikleri ve Kullanım Alanları

Oruç Reis, 2017’de Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla inşa edildi. Gemi, doğal kaynak aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında da kullanılabiliyor. Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde iki ve üç boyutlu sismik araştırma yapabilme yeteneğine sahip. Özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.