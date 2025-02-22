Oruç Tutmamak İçin Geçerli Mazeretler

On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım devam ediyor. Oruçlu olarak bu ayı geçirecek milyonlarca Müslüman’ın yanı sıra, bazı Müminler oruç tutamayacak. Oruç ibadetini yerine getiremeyecek olanlar Diyanet tarafından açıklandı. Kimlerin oruç tutamayacağı sorusu, Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan duyuruldu. Peki; kimler oruç tutamayacak? İşte oruç için geçerli mazeretler.

KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?

İslam âlimleri, Ramazan orucunu tutmamayı mübah kılan mazeretleri şöyle sıralıyorlar: a) Yolculuk: Ramazan’da sefer mesafesi (en az doksan km) kadar bir yere gitmek için yola çıkan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Ancak niyet ettikten sonra gündüz yolculuğa çıkarsa ve yolculuğu sırasında meşru başka bir mazereti yoksa orucunu bozmamalıdır. Başlanılan ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Yine de sefer bir mazeret olduğu için orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa, kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/421-424).

b) Hastalık: Oruç tuttuğu zaman hastalığının artmasından ya da uzamasından endişe edilen ve bu nedenle oruç tutmakta zorlanan kişiler, daha sonra kaza etmek şartıyla Ramazan ayında oruç tutmamaları için ruhsat alırlar. Oruç tutması durumunda hasta olacağı doktor tarafından bildirilen kimse de hasta sayılır.

c) Yaşlılık: Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler, oruç tutmayıp yerine fidye verebilirler. Bakara suresinin 184. âyetinde, bu şekilde olup oruca güç yetiremeyenlerin fidye vermeleri gerektiği belirtilmiştir. İyileşme umudu kalmayan hastalar da bu hükme tabidir.

d) İleri derecede açlık veya susuzluk: Bedensel ve ruhsal sağlığının ciddi anlamda zarar görmesi söz konusu olan kimse orucunu bozabilir. Eğer sağlık şartları düzelirse bozulan oruç, Ramazan’dan sonra kaza edilir. Bu durumda olan birinin oruca devam etmesi ölüm riski doğuruyorsa orucunu açmaması yani oruca devam etmesi haram olur.

e) Zor ve meşakkatli işlerde çalışmak: Normal şartlarda bir insanın ibadetlerini yapmasını engelleyecek zor ve ağır işler yapılması doğru değildir. Ancak kişisel ya da toplumsal zorunluluklar, bazı kişilerin böyle işlerde çalışmasını gerektirebiliyor. Bu durumda bulunan bir kişi, oruç tuttuğu takdirde sağlığına zarar gelmesinden korkuyorsa oruç tutmayabilir. Bu kişiler, izin günlerinde ya da müsait zamanlarda tutamadıkları oruçlarını kaza etmelidirler.

f) Gebe ve emzikli olmak: Oruç tuttuğu takdirde kendisinin ya da çocuğunun zarar görmesi muhtemel olan gebe veya emzikli kadınlar da oruç tutmaları uygun olmayanlar arasında değerlendirilir. Bu durumda kalanlar oruç tutmayabilirler. Hatta zarar görme ihtimali kuvvetliyse tutmamaları gerekir. Durumları normale döndüğünde tutamadıkları oruçları kaza ederler (Bkz. Sahnûn, el-Müdevvene, 1/278-279; Şîrâzî, el-Mühezzeb, 1/328; İbn Kudâme, el-Kâfî, 1/434; Kâsânî, Bedâî’, 2/97).