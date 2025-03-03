Oruç Ve Namaz Bağımsız İbadetlerdir

NAMAZ VE ORUÇ BAĞIMSIZ IBADATLARDIR

Henüz beş vakit namaz kılmayan müminlerin bazılarına “Namaz kılmıyorsanız oruç tutmanız da gerekmez” gibi değerlendirmeler yapılıyor. Bu tür yorumlar cahilce ve yanlıştır. Çünkü namaz ve oruç, birbirinden bağımsız ibadetlerdir. Bunun yanı sıra, İslami ölçülere göre örtünemeyen kadınları da “Oruç tutmalarına gerek yok ve oruçları Allah katında kabul edilmeyecek” şeklinde eleştirmek mümkün olmuyor. Oysa ki, Rabbimiz Allah, hem namazı hem de örtünmeyi emretmesine rağmen orucu bu şartlara bağlamadan emretmiştir. Bu nedenle oruca yönelik olumsuz söylemlerde bulunmak onların hayırdan mahrum kalmalarına neden olur ve bu büyük bir günah teşkil ediyor.

RAMAZAN FIRSAT OLMALI

Ramazan ayı, henüz başlayamadığımız namazlarımızı kılmaya teşvik etmelidir. İslami ölçülere uygun giyinemeyen hanım kardeşlerimiz de Ramazan ayında bir adım atarak Allah’ın rızası için örtünmeye çalışmalıdır. Ancak beş vakit namaza başlayamadığımız ya da örtünemediğimiz için oruç tutmamak gibi bir yanılgıya düşmemeliyiz. Bu tür bir zihniyete teslim olmaktan kaçınmalıyız.

ORUÇ BAĞIMSIZ BİR İBADETTİR

Oruç, namazdan ve örtüden bağımsız bir ibadettir. Namaz kılındığında ve örtülü olunduğunda bile oruç görevimiz devam eder. Oruç, Rabbimizin katında kulca yükselmemizi sağlayacak bir ibadettir. Kıyamet gününde, Rabbimizin “Sen benim için ne yaptın?” sorusuna “Rızan için oruç tuttum” diyerek cevap verme fırsatını sunan bir ibadet olmaktadır. Oruç, Rabbimizin koşulsuz rahmeti ve sınırsız bağışlayıcılığı göz önüne alındığında, oruçlulara özgü Reyyan kapısından Cennet’e çağrılmayı sağlayacak bir ibadettir. Sonuç olarak, oruçtan nasıl mahrum kalabiliriz? Oruç tutmaktan nasıl vazgeçebiliriz?

Rabbimizin buyruğu son derece açıktır: “Ramazan, oruç tutmanız gereken aydır. İnsanlığa yol gösterirken hidâyetin apaçık delillerini ve doğruyu yanlıştan ayırt etmenin kesin ölçüsü olan Furkan, bu ayda indirilmeye başlanmıştır. İçinizden her kim o aya sağ salim ulaşırsa, onu tamamen oruçlu geçirsin. Kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı gün sayısınca diğer günlerde orucunu kaza etsin. Unutmayın ki, Allah bu ibadetleri sizin iyiliğiniz için ve merhametinden dolayı emretmiştir: Zira Allah, sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez.”