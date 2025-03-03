Oruçluyken Sakız Çiğnemek Orucu Bozar Mı?

RAMAZAN VE ORUÇ UYGULAMALARI

Ramazan ayının gelmesiyle, birçok vatandaş oruç tutmaya başladı. Bu dönemde en çok merak edilen konulardan biri, sakız çiğnemenin orucu bozup bozmadığına dair sorular. Peki, sakız çiğnemek orucu bozar mı?

ORUCUN TEMEL UNSURLARI VE BOZULMA DURUMU

Oruç, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı, yani nefsi bu eylemlerden mahrum bırakmayı gerektiriyor. Bu nedenle, oruçlu iken bu tür davranışlar ve benzeri durumlar orucu bozuyor. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her türlü yiyecek ve içeceği kapsıyor. Ayrıca, sigara ve nargile gibi keyif verici tütün ürünleri, uyuşturucular ve tiryakilik gerektiren maddeler de oruç yasakları arasına dahil ediliyor. Ağızdan alınan ilaçlar bile bu duruma dahil edilmekte.

AĞIZ KOKUSU VE SAKIZ KULLANIMI

Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi veya sakız kullanmak, orucu etkileyip etkilemeyeceği yönünde bazı tartışmalara yol açıyor. Ağız ve burundan alınarak mideye ulaşan her şey orucu bozuyor. Bu nedenle, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek amacıyla kullanılan spreyler yutulursa mideye ulaşacağı için orucu bozuyor, ama yutulmazsa oruç devam ediyor. Günümüzde pek çok sakızda ağızda çözülen katkı maddeleri yer aldığından, bunları yuttuktan kaçınmak zor olabiliyor. Bu sebeple, sakız çiğnemek orucu bozabiliyor. Bunun yanı sıra, hangi sakızın orucu etkilemeyecek bir tür olduğunu bilmek mümkün olmadığından, oruç sırasında sakız çiğnemekten kaçınılması öneriliyor.