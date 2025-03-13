Örümcek Adam Kostümlü Gezgin Sahurda Erzincan’da

HAYALİ İÇİN YOLA ÇIKTI

Türkiye’yi keşfetme hayaliyle memleketi İzmir’den ‘Örümcek Adam’ kostümü giyerek yola çıkan 25 yaşındaki Ayaz Salih Koç, 62. durağı olan Erzincan’da kendisi gibi ‘Örümcek Adam’ kostümlü Asaf Özdemir ile bir araya geldi. İkili, davul zurna çalarak ve manilerle vatandaşları sahura kaldırdı.

VOLKANA YARDIM ETTİ

‘Yerli Pijamalı Örümcek Adam’ olarak bilinen Ayaz Salih Koç, Erzincan sokaklarında sahur vakti davul çalarak mani söyledi. 6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü olarak deprem bölgelerinde çalışan Koç, çocukları eğlendirmek amacıyla ‘Örümcek Adam’ kostümünü giymişti. Türkiye turuna çıkarak toplamda 61 ili gezen Koç, 62. ili olan Erzincan’da kendisi gibi ‘Örümcek Adam’ kostümünü giyen Asaf Özdemir ile tanıştı. İki ‘Örümcek Adam’, birlikte davul zurna çalıp manilerle sahura kaldırarak güzel bir etkinlik gerçekleştirdiler.