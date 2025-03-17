Oryantal Sanatçısı Tanyeli Hayatını Kaybetti

SAĞLIK DURUMU HAKKINDAKİ BİLGİLER

Eski oryantal sanatçı Tanyeli’nin sağlık durumu son zamanlarda merak konusu oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini bilgilendiren sanatçının hayatını kaybettiği öğrenildi. Yıllardır pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze programı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

BİYOGRAFİSİ VE SANAT HAYATI

Tanyeli, gerçek adıyla Öznur Kral, 15 Ocak 1971 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Kariyerine küçük yaşlarda başlayan başarılı dansçı, oryantal sanatı en iyi şekilde temsil eden isimlerden biri oldu. Çocukluğunu Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçiren Tanyeli, hayatta karşılaştığı zorluklara rağmen dans tutkusunu hiç kaybetmedi. Özellikle 1980’li yıllarda oryantal dansıyla büyük bir çıkış yakalayarak sahne dünyasında adından söz ettirdi. Dans yeteneği, sahne enerjisi ve özgün yorumuyla geniş bir hayran kitlesi edindi.

DANS KARİYERİ VEİLHAM VERİCİ PROJELERİ

Televizyon programları, sahne gösterileri ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil eden Tanyeli, zamanla dans eğitmenliği de yaparak yeni nesil dansçılara ilham kaynağı oldu. Oryantal dansı bir sanat dalı olarak daha geniş kitlelere tanıtma misyonunu üstlendi ve bu alanda birçok projeye imza attı. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tanyeli, 2020’li yıllarda mide kanseri teşhisi alarak, bu süreçteki güçlü duruşuyla sevenlerine örnek oldu.