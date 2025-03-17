Oryantal Tanyeli Hayatını Kaybetti

2 SENEDEN FAZLA SÜREDİR KANSERLE MÜCADELE EDEN TANYELİ HAYATINI KAYBETTİ

54 yaşındaki oryantal sanatçı Tanyeli, pankreas kanseriyle süregelen mücadelesini kaybederek hastanede aramızdan ayrıldı. Tanyeli’nin vefatı sonrasında birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı. Bir arkadaşının sözleriyle, “Son gün konuştuklarımız… Bir şeyi bekledin gitmek için neydi bilmiyorum. Rahat uyu kuzum… 1994’den beri başlayan bir arkadaşlık nice gençlik anımız… Bir Tanyeli geldi geçti gitti hayatımdan…”

Ünlü şarkıcı ve arkadaşları, Tanyeli için duydukları üzüntüyü dile getirdi. Bir başka ünlü, “Maalesef Tanyeli’mizi kaybetmişiz. Çok yoruldun, çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli’m. Ben yine de bir mucize bekliyordum… Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Mekanın Cennet olsun. Hoşçakal,” şeklinde mesajını paylaştı.

ARKADAŞLARI ONUN SAVAŞÇI RUHUNU ANMAKTA

Bir diğer dostu ise, “Canım arkadaşım… Son ana kadar savaşçı ruhunla direndin. Çok üzgünüm… Senin bu zorlu süreçte hayata dört elle tutunman ve güzel enerjin çoğu insana örnek oldu. Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım benim,” ifadelerini kullandı.

Diğer bir mesajda, “Ah ah Tanyelim vefatın… Yaktın bizi, tekrar bize geri döneceğine inanmıştık, kalkacağına hep. Düşünüyordum iyi olacağını, biraz ümit vermiştin bize. Mekanın cennet olsun canım arkadaşım, seni herkes çok sevdi, hep kalbimizde yaşayacaksın. Seni hiç unutmayacağız,” sözleri yer aldı.

BİRÇOK KİŞİ ONU UNUTMAYACAK

Son olarak, “Mekanın cennet olsun,” diye kısa ama etkili bir mesajla Tanyeli için dualar edildi. Diğer bir dostu ise, “Çok mücadele etti hep pozitif olmaya çalıştı. Umutluydu ama olmadı… Nurlar içinde yat. Mekanın cennet olsun Tanyeli…” dedi.