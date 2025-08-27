ÖSA Güney Tekstil Patronu Kayboldu!

MERSİN’DE İŞÇİLER MAĞDUR OLDU

Mersin Serbest Bölge’de faaliyet yürüten ÖSA Güney Tekstil’in sahibi, işçilerin üç aylık maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden kayıplara karıştı. Bu durum sonucunda 180 işçi, hiçbir hakları tanınmadan işsiz bırakıldı. BİRTEK-SEN tarafından yapılan yazılı açıklama, “ÖSA Güney Tekstil patronunun işçilerin üç aylık ücretleri ile kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeden kayıplara karıştığı” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, son zamanlarda pek çok tekstil işletmesinde benzer sıkıntıların yaşandığı vurgulandı. Patronların fabrikaları kapatarak işçilerin haklarını gaspettiği ve ortadan kaybolduğu belirtildi. Maaşlarını alamadığı için mağdur olduğunu ifade eden bir işçi, “Üç aydır maaş ödemediler. Sürekli oyaladılar. Çalışırken hakaret bile işittik. Özel eşyalarımızı bile içeride bırakıp gitmişler. Biz dilenmiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Çoluk çocukla kirada yaşıyoruz, üç aydır çok zor durumdayız” dedi.

SENDİKA DESTEK OLDU

Başka bir işçi ise durumu “Şikayetçiyiz, bütün arkadaşlarımız dolandırıldı, mağdur edildi. Gariban çalınca hırsız oluyor ama zengin çalınca iflas etti deniyor. Devletimizin bunlara bir yaptırım yapması lazım. Yoksa bu şekilde bütün arkadaşlarımız mağdur durumda kalır. Paraları yoksa da niye işçi çalıştırıyorlar? Kimse onların kölesi, hamalı değil,” sözleriyle özetledi. Sendika, mağduriyet yaşayan işçilerin yanında olduklarını vurguladı ve bölge temsilcisi ile avukatının işçilerle bir araya geldiği, işçilerin hak mücadelesinde yalnız olmadıkları mesajını verdiği bildirildi.

BİRİKİM YAPMA ÇAĞRISI

Sendika, tekstil sektöründe devam eden benzer olaylara dikkat çekerek yetkililere, “Bu gasbın karşısında tek çare birlik olmak ve birlikte mücadele etmektir” çağrısını yaptı.