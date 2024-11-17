“Osayi-Samuel’den Mourinho Hakkında Açıklama”

OSAYI-SAMUEL’DEN MOURINHO’YA ÖVGÜLER

Fenerbahçe futbolcusu Osayi-Samuel, Nijerya basınına önemli açıklamalarda bulundu. Football Fans Tribe ile yaptığı sohbetinde, ünlü teknik direktör Jose Mourinho hakkında düşüncelerini paylaştı. Osayi-Samuel, “Mourinho ile çalışmak çok güzel. Her günümüz bir sınav gibi ve her gün o sınavı geçmek zorundayız. Talepleri çok yüksek seviyede. Birlikte çalıştığım en büyük teknik direktör kesinlikle o.” ifadelerini kullandı.

HOCASINDAN ÖĞRENİYOR

Açıklamalarında Mourinho’nun desteğine de değinen Osayi-Samuel, “Eğer sizi severse, gelişmeniz için elinden geleni yapıyor. Önemli olan da bu zaten, hocanızın size güvenmesi.” dedi. Bu şekilde futbol eğitimine önem veren Osayi-Samuel, Mourinho’dan çok şey öğrendiğini belirtti.