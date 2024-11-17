“OSB’lerde 233 Yatırım Talebi Alındı”

YATIRIM TALEPLERİNDE HIZLI ARTIŞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) yatırım alanlarının tahsisine yönelik yaptığı açıklamada, 13 gün içerisinde 54 OSB’de toplamda 233 yeni yatırım talebi alındığını bildirdi. Sosyal medya hesabından bu bilgileri paylaşan Bakan Kacır, OSB’lerdeki yatırım alanlarına başvuru sürecinin daha şeffaf ve erişilebilir hale getirildiğini aktardı.

ŞEFFAF VE HIZLI SÜREÇLER HEDEFLENİYOR

Bakan Kacır, “Her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB alanlarını tahsise açtığımız uygulamanın ilk ayında 673 başvuru aldık. Bu ay ise sadece 13 gün içinde 233 yatırım talebi kaydedildi. Daha fazla fabrikanın hızla kurulması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yeni sistemin amacı, OSB’lerde yatırımcıların süreçlere daha hızlı erişimini sağlamak ve üretim kapasitesinin artırılmasını desteklemek olarak belirleniyor. Kaynak: CNBC-E