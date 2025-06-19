OSBÜK Başkanı Kütükcü Van’da Toplandı

OSBÜK BAŞKANI MEMİŞ KÜTÜKCÜ VAN’DA TOPLANTI YAPTI

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve bölgedeki iş insanları ile bir araya geldi. OSBÜK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı çerçevesinde Van’a gelen Kütükcü, Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan, Van Besi Tarıma Dayalı İhtisas OSB Başkanı Vali Yardımcısı Musa Göktaş ile Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer’le de görüşmede bulundu. Kütükcü, “Van’daki OSB’lerimizi daha da geliştirmek, bölgenin sanayi üretim kapasitesini artırmak hepimizin ortak sorumluluğu. Van’ı ne kadar büyütürsek, Türkiye o kadar kalkınır” dedi.

SANAYİ VE ÜRETİMDE VAN’IN GÜCÜ

Kütükcü, Van’ın tarım, turizm ve gastronomi alanlarındaki potansiyeline ek olarak sanayi kimliğiyle de öne çıkmaya başladığını belirtti. Şehrin Doğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınmasında da önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Kütükcü, “Van’da 3 OSB ve 10 bin istihdam” olduğunu hatırlattı. Van OSB, Erciş OSB ve Van Besi Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin bulunduğunu aktaran Kütükcü, bu bölgelerde faaliyet gösteren toplam 184 fabrikanın yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam ettiğini vurguladı.

OSB’LERİN ROLÜ VE GÜÇLENME HEDEFİ

Kütükcü, “OSB’lerimizin öncülüğünde Van’ın adını sanayide ve ticarette çok daha fazla duyacağız. Bu şehrin marka değerini artırmak için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Van Valisi Dr. Ozan Balcı, şehirdeki büyüme potansiyeline dikkat çekerek, birlik ve beraberlik içinde hedeflere ulaşılacağını belirtti. Sanayinin ve OSB’lerin önemi vurgulandı.

VAN OSB’NİN BAŞARILARI VE GELECEK HEDEFLERİ

Van OSB Başkanı Memet Aslan, Van OSB’nin şehrin istihdamına önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Aslan, “Van OSB son yıllarda yaptığı verimli ve sonuç odaklı çalışmalarla yüzde 100’ün üzerinde büyüme ve gelişim kaydederek hakettiği yere emin adımlarla yol almaktadır.” dedi. Genişleme alanının 231 hektardan 525 hektara çıkarıldığını ve sanayi parseli sayısının 171’den 379’a yükseldiğini belirtti. Aslan, istihdamın 3 binlerden 10 binleri geçtiğini ifade ederek, hedeflerinin tüm parsellerin tahsisi ve istihdam sayısını 25-30 bin aralığına çıkarmak olduğunu açıkladı.

VAN’DA ÜRETİM KONUŞULUYOR

Van TSO Başkanı Necdet Takva, Kütükcü ve beraberindeki heyetin Van ziyaretinin şehir için çok büyük önem taşıdığını vurguladı. Takva, “Sanayiciler bu ülkenin asıl kahramanlarıdır. Yanıbaşımızda bir savaş devam ederken OSBÜK’ün şehrimizde sanayi üretimini gündem yapması bizleri son derece memnun etmiştir.” şeklinde konuştu. Van Besi Tarıma Dayalı İhtisas OSB Başkanı Vali Yardımcısı Musa Göktaş da, altyapı ihalesinin yapıldığını belirten bir açıklama yaptı; “TDİOSB’yi üretime aldığımızda Van hayvancılıkta Türkiye’nin başkenti olacak” dedi. Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, şehrin tarım sektörünün güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacağını aktardı.