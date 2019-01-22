Oscar adayları açıklanıyor

Sinemaseverlerin heyecanla beklediği açıklama geldi. 91’inci kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri için adaylar açıklandı.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Amy Adams, “Vice”; Marina de Tavira, “Roma”; Regina King, “If Beale Street Could Talk”; Emma Stone, “The Favourite”; Rachel Weisz, “The Favourite.”
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Mahershala Ali, Richard E. Grant, Adam Driver, Sam Elliott, Sam Rockwell
En İyi Kurgu:
Barry Alexander Brown, Patrick J. Don Vito, John Ottman, Yorgos Mavropsaridis, Hank Corwin
En İyi Film Müzikleri:
Ludwig Goransson, Terence Blanchard, Alexandre Desplat, Nicholas Britell, Marc Shaiman