Oscar adayları açıklanıyor

91'inci kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri için adaylar açıklandı.

Sinemaseverlerin heyecanla beklediği açıklama geldi. 91’inci kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri için adaylar açıklandı.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Amy Adams, “Vice”; Marina de Tavira, “Roma”; Regina King, “If Beale Street Could Talk”; Emma Stone, “The Favourite”; Rachel Weisz, “The Favourite.”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Mahershala Ali, Richard E. Grant, Adam Driver, Sam Elliott, Sam Rockwell

En İyi Kurgu:

Barry Alexander Brown, Patrick J. Don Vito, John Ottman, Yorgos Mavropsaridis, Hank Corwin

En İyi Film Müzikleri:

Ludwig Goransson, Terence Blanchard, Alexandre Desplat, Nicholas Britell, Marc Shaiman