Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan 95. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Oscar töreninde renkli anlar yaşandı.

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuğunu Jimmy Kimmel’in yaptığı törende, 23 kategoride ödül verildi.

Oscar Ödülleri’ni kazananlar, kategorilerine göre şu şekilde sıralandı:

En İyi Film: Everything Everywhere All at Once

En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser, “The Whale”

En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once”

En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”

En İyi Film Kurgusu: “Everything Everywhere All At Once”

En İyi Özgün Şarkı: “RRR”

En İyi Ses: “Top Gun: Maverick”

En İyi Uyarlama Senaryo: “Women Talking”

En İyi Özgün Senaryo: “Everything Everywhere All At Once”

En İyi Görsel Efekt: “Avatar: The Way of Water”

En İyi Film Müziği: “All Quiet on The Western Front”

Ey İyi Yapım Tasarımı: “All Quiet on the Western Front”

En İyi Kısa Animasyon: “The Boy, The Mole, The Fox and The Horse”

En İyi Kısa Belgesel: “The Elephant Whisperers”

En İyi Uluslararası Film: “All Quiet on the Western Front”

En İyi Kostüm Tasarımı: “Black Panther: Wakanda Forever”

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: “The Whale”

En İyi Sinematografi: “All Quiet on the Western Front”

En İyi Kısa Film: “An Irish Goodbye”

En İyi Belgesel: “Navalny”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”

En İyi Animasyon Filmi: “Guillermo Del Toro’s Pinocchio”