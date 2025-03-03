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Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu

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OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929’dan bu yana dağıtılan Oscar Ödülleri, film sektörünün önemli isimlerini ödüllendiren bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Bu yılki ödül töreni, Los Angeles’taki Dolby Theatre’da büyük bir ihtişamla gerçekleştirildi.

GÖRKEMLİ TÖRENDE YENİ ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Oscar Ödülleri, sinema dünyasında en prestijli ödül olarak kabul ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödüller, sinema sanatına katkı sağlayan birçok başarılı film ve sanatçıya verildi. Ayrıntılı bilgiler ve kazananların listesi kısa süre içerisinde paylaşılacak.

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