Oscar ödülleri sahiplerini buldu

91. kez verilen Oscar ödülleri, düzenlenen törenle yeni sahiplerini buldu. Green Book filminin En İyi Film Ödülü alması ise şaşırttı.
Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91’inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri’nde kazananlar açıklandı. 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book’un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film “En İyi Film Ödülü İçin yarıştı. En İyi Film Oscar’ını Green Book filmi kazandı.
En iyi yönetmen: Alfonso Cuaron (Roma)
En iyi kadın oyuncu: Olivia Colman (The Favourite)
En iyi erkek oyuncu: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Mahershala Ali
En iyi özgün senaryo: Green Book
En iyi uyarlama senaryo: BlacKkkKlansman
En iyi orijinal şarkı: Shallow
En iyi kurgu: Bohemian Rhapsody
En iyi kısa animasyon: Bao
En iyi görsel efekt: First Man
En iyi orijinal müzik: Black Panther
Yabancı dilde en iyi film: Roma
NTV