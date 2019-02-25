Oscar ödülleri sahiplerini buldu

91. kez verilen Oscar ödülleri, düzenlenen törenle yeni sahiplerini buldu. Green Book filminin En İyi Film Ödülü alması ise şaşırttı.

Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91’inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri’nde kazananlar açıklandı. 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book’un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film “En İyi Film Ödülü İçin yarıştı. En İyi Film Oscar’ını Green Book filmi kazandı.

En iyi yönetmen: Alfonso Cuaron (Roma)

En iyi kadın oyuncu: Olivia Colman (The Favourite)

En iyi erkek oyuncu: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Mahershala Ali

En iyi özgün senaryo: Green Book

En iyi uyarlama senaryo: BlacKkkKlansman

En iyi orijinal şarkı: Shallow

En iyi kurgu: Bohemian Rhapsody

En iyi kısa animasyon: Bao

En iyi görsel efekt: First Man

En iyi orijinal müzik: Black Panther

Yabancı dilde en iyi film: Roma

NTV