Oscar Törenine Adam Sandler’ın Kıyafeti Damga Vurdu

97. AKADEMİ ÖDÜLLERİ KAZANANLARI BELİRLENDİ

Oscar Ödülleri olarak bilinen 97. Akademi Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Bu yılki ödül töreni, Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrindeki ikonik Dolby Theatre’da gerçekleşti. Komedyen Conan O’Brien, bu yılki etkinliğin sunuculuğunu üstlenirken, ödül törenine katılan ünlü oyuncu Adam Sandler, kıyafet tercihiyle dikkatleri üzerine çekti. Sandler, etkinliğe şort ve sweatshirt ile katılarak alışıldık kıyafet anlayışına farklı bir yaklaşım getirdi.

CONAN O’BRIEN’DAN ALAYCI YORUM

Törenin sunucusu O’Brien, Adam Sandler’a hitaben, “Adam, ne giyiyorsun? Gecenin ikisinde video poker oynayan bir adam gibi giyinmişsin,” diyerek oyuncuyu tiye aldı. Sandler, bu eleştiriye tepki göstererek ayağa kalktı ve “Siz konuyu açana kadar kimse ne giydiğimi düşünmedi bile,” şeklinde yanıt verdi. Sandler, görüntüsüyle ilgili olarak, “Ben böyle görünmeyi seviyorum… Ne giyip ne giymediğim umurumda değil. Şık spor şortum ve kabarık sweatshirt’üm seni o kadar rahatsız etti ki arkadaşlarımın önünde benimle alay etmek zorunda kaldın!” ifadelerini kullandı.

Bu yılki Oscar ödül töreni, adeta bir moda tartışmasına dönüşerek, Sandler’ın sıradışı kıyafet tercihinin sosyal medyada da gündem olmasına neden oldu.