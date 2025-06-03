Osimhen Al Hilal’e gitse, Fenerbahçe yükselir

İstanbul – Fenerbahçe, 2025-26 sezonu için golcü transferinde önemli bir adım atıyor, ancak sarı-lacivertlilerin bu hamlesi Victor Osimhen’in Al Hilal kararına bağlı. Yapılan haberlere göre, Galatasaray’da kiralık sözleşmesi sona eren ve şampiyonlukta büyük rol oynayan Nijeryalı yıldız Osimhen için Al Hilal’den muazzam bir teklif geldi. Eğer Osimhen bu transfere onay verirse, Fenerbahçe’nin uzun süredir takip ettiği Aleksandar Mitrovic’in transferi mümkün hale gelecek.

TRANSFERDE DOMİNO ETKİSİ

Galatasaray’da 2024-25 sezonu boyunca 40 maçta 36 gol, 8 asist ile dikkat çeken Victor Osimhen, kariyerine devam edeceği yer konusunda karar verme aşamasında. Al Hilal’in Osimhen’e yıllık 40-45 milyon euro maaşla 3 yıllık bir sözleşme önerdiği iddiaları ortaya atılıyor. Eğer Al Hilal, Osimhen transferini tamamlayabilirse, Aleksandar Mitrovic’in transferine imkân tanıyacak. Yapılan haberlere göre, Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki Sırp golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtiliyor. Mitrovic’in 2026’ya kadar süren sözleşmesine rağmen, Avrupa’ya dönme isteği transfer sürecini kolaylaştırabilir.