Osimhen, Al-Hilal’e Transfer Oldu!

OSIMHEN’İN TRANSFERİNE DAİR ŞAŞIRTICI İDDİA

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in transferine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını, Nijeryalı golcünün Al-Hilal ile anlaştığını duyurdu. Gece geç saatlerde yapılan açıklamaya göre, Al-Hilal, Osimhen transferini resmi olarak tamamladı.

DEV ANLAŞMANIN DETAYLARI

Suudi kaynaklar, Osimhen’in Galatasaray’daki etkileyici performansının ardından Avrupa’nın büyük kulüplerinin dikkatini çektiğini, fakat Al-Hilal’in cazip mali şartlarla anlaşmayı sağladığını bildirdi. Anlaşmanın detayları şu şekilde belirlendi: Sözleşme süresi 3 yıl, yıllık maaş 45 milyon euro ve toplam kazanç 135 milyon euro oldu.