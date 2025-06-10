Osimhen, Al-Hilal’e yanıt vermiyor

TRANSFER BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Victor Osimhen’in transfer durumu halen belirsizliğini koruyor. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal’in tekliflerini geri çeviren Osimhen’in, Premier Lig için beklediği ve Manchester United’ın en iyi koşulları değerlendirdiği öne sürülüyor. Gelecek sezon hangi takımda oynayacağı belirsiz olan Osimhen, Al-Hilal’in yıldız golcü için yıllık 45 milyon euro maaş önerisini de geri çevirmiş durumda.

AL-HİLAL’İ TEKRAR REDDETTİ

La Gazetta della Sport’un haberine göre, Osimhen, Premier Lig’de oynamak arzusuyla Al-Hilal’e şans vermedi. Chelsea’nin geçtiğimiz sezon transferinde sona yaklaştığı ama gerçekleşmeyen transfer sürecine de atıfta bulunularak, Manchester United’ın olası bir anlaşma için değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor.

MANCHESTER UNITED İLGİLİ

Osimhen’in Al-Hilal tekliflerini reddetmesine dair yapılan açıklamada, “Nijeryalının bir geri dönüş yapması pek olası değil çünkü karar vermek için acele etmiyor ve öncelikle hayalini, yani Premier Lig’de oynamayı bekliyor” denildi. Manchester United’ın Osimhen’e olan ilgisi güçlenirken, İngiliz ekibinin transfer görüşmeleri için en iyi stratejiyi belirlemeye çalıştığı kaydediliyor. Ruben Amorim’in ekibinin, Osimhen transferinde Joshua Zirkzee’yi takasta kullanabileceği de ifade edildi.