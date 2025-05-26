Osimhen Al-Hilal İle Anlaştı!

TRANSFERE DAİR GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER

Galatasaray’ın 2024-2025 sezonundaki şampiyonluk hedefinde öne çıkan yıldızı Victor Osimhen, transfer piyasasını sarsmaya devam ediyor. Suudi basınında ve Sky Sport’ta yer alan bilgilere göre, Napoli’den kiralık oynayan Nijeryalı forvet, Al-Hilal ile anlaşmaya vardı ve kulüp başkanı Fahad bin Nafel’e transfer isteğini doğrudan iletti. Ancak Osimhen’in etrafından gelen açıklamalar, bu iddiaların doğruluğuna dair soru işaretleri oluşturuyor. 40 maçta attığı 36 gol ve yaptığı 8 asist ile dikkatleri üzerine çeken Osimhen’in geleceği, futbol dünyasında en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

AL-HİLAL İLE YAPILAN ANLAŞMA

Sky Sport’un 26 Mayıs 2025 tarihli haberinde, Victor Osimhen’in Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile doğrudan görüşerek Suudi Arabistan’a transfer isteğini belirttiği kaydedildi. Haberde, prosedürlerin tamamlanmasının ardından Osimhen’in 3 yıllık bir sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor. Arriyadiyah’da çıkan haberlere göre, Al-Hilal, Osimhen’e yıllık 45 milyon eurodan oluşan, toplamda 135 milyon euroluk bir kontrat teklifi yaptı. Bu teklif, Neymar’ın takımdan ayrılmasının ardından Al-Hilal’in hücum hattını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.