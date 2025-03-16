Osimhen, Al Hilal’in Teklifini Reddetti

DEVRİM YARATAN PERFORMANS

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılıların, 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katmak istediği Osimhen, sezon boyunca bir çok büyük kulüpten teklifler aldı. Ancak, sezonu Galatasaray’da tamamlama isteğini her defasında dile getiren Nijeryalı golcü, devre arasında kendisine sunulan büyük teklifi reddetti.

AİDİYET DUYGUSU ÖNE ÇIKIYOR

26 yaşındaki futbolcudan gelen bilgilere göre, Victor Osimhen, kış transfer döneminde Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Hilal’den gelen 40 milyon euroluk maaş teklifini geri çevirdi. Suudi Arabistan ekibinin astronomik teklifini düşünmeden kabul etmemesi, Osimhen’in aidiyet duygusunun ne denli kuvvetli olduğunu gösterdi.

GAZİ FENOMENİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 30 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Son oynanan Antalyaspor maçında sarı-kırmızılılarla ilk hat-trickini gerçekleştiren Osimhen, Süper Lig’deki gol sayısını 20’ye çıkararak gol krallığında zirveye yerleşti.