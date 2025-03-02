Osimhen’den Beraberlik Sonrası Açıklama

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINDA ÜÇ PUANI KAYBETTİ

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaştı ve 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takımın gollerini Victor Osimhen (2) ve Davinson attı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 65’e yükseltti.

OSIMHEN’DEN MAÇA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, maçın ardından beIN SPORTS’a açıklamalarda bulundu. Hayal kırıklığı yaşadığını belirten Osimhen, “Hayal kırıklığı. Bu maçı kazanmalıydık. Takımımla gurur duyuyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay değil. Şampiyonluk yarışında hala öndeyiz. Şampiyon olmaya çalışacağız. Ben Galatasaray’ı çok seviyorum. Galatasaray’daki herkesi seviyorum. Galatasaray için her şeyi yapmak istiyorum. Hepimiz öyleyiz” dedi.

Osimhen, takım içindeki birlikteliğe de dikkat çekerek, “İlk 11 veya yedek fark etmez. Biz hocamızla, oyuncularımızla, taraftarımızla hepimiz birliğiz. 3 puanı alamasak da asla bırakmayacağız. Şampiyonlukta en büyük aday biziz. Derbide kazanamadık, üzgünüz. Kasımpaşa’da da kazanamadık. Ancak bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepimizin uyanması lazım.” şeklinde ifadeler kullandı.