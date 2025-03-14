Osimhen’den Morata’ya Penaltı Jestli Destek

OSIMHEN’DEN MORATA’YA JEST

Victor Osimhen, takım arkadaşı Alvaro Morata’ya dikkat çeken bir jest yapıyor. Deneyimli forvet, gol krallığı yarışında yer almasına rağmen penaltı atışını İspanyol yıldıza bırakmayı tercih ediyor. Morata da bu fırsatı değerlendirerek penaltıyı gole çeviriyor ve takımına 2-0 öne geçme fırsatı tanıyor.

MORATA’NIN GEÇİCİ TRANSFERİ VE BEDELLERİ

Galatasaray, KAP’a yaptığı açıklama ile Alvaro Morata’nın 2 Şubat 2025 ile 20 Ocak 2026 tarihleri arasında geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşma sağlandığını duyuruyor. Buna göre, AC Milan SPA Kulübü’ne toplamda 6.000.000 euro geçici transfer bedeli ödenecek. Futbolcuya, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 3.000.000 euro, 2025-2026 sezonunun ilk yarısı için de 3.000.000 euro garanti ücret ödenecek.

KULÜP OPSİYONLARI VE MAAŞ DETAYLARI

Ayrıca, kulüp 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunursa, futbolcunun kesin transferini 8.000.000 euro bedelle gerçekleştirme opsiyonuna sahip. Bu bedel, 6 taksit ile ödenecek. Kulüp, 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, kiralama süresini 30 Haziran 2026’ya kadar uzatma seçeneğine de sahip. Kiralama süresinin uzatılması durumunda 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecek. Kulüp ayrıca, 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimi ile 9.000.000 euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna da sahip. Bu bedel de 6 taksit ile ödenecek. Satın alma opsiyonu kullanıldığında, futbolcuya 2026-2027 sezonu için 6.000.000 euro, 2027-2028 sezonu için de 6.000.000 euro garanti ücret ödenecek.