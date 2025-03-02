Osimhen’den Takımına Şampiyonluk Uyarısı

OSIMHEN’DEN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Attığı 2 golle Galatasaray’ın 2 puan kaybetmesine engel olamayan Victor Osimhen, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Osimhen, takım arkadaşlarını da bu bağlamda uyardı. Yayıncı kuruluş kameralarına karşılaşmayı değerlendiren Osimhen, “Hayal kırıklığı… Takım arkadaşlarımın eforundan gurur duyuyorum. Burası zor bir lig. Şampiyonluk yarışında devam ediyoruz ve bunu elde etmek için kaliteye sahibiz” dedi.

TAAHHÜT VE DESTEK VURGU

Şampiyonluk yarışı hakkında görüşlerini paylaşan Nijeryalı golcü, “Takımı ve arkadaşlarımı seviyorum. Her şeyi yapmak istiyorum, onlara destek olmak istiyorum. Takımda herkes bu düşüncede. Hocamızla, oyuncularla ve taraftarla birlik hissediyoruz. Bazen gol atamasam bile savunmaya yardım etmeye çalışıyorum. Her maçı kazanmak için çıkacağız ve şampiyonluk yolunda en büyük adayız” sözlerini aktardı.

Osimhen, “Derbide kazanamadık, üzgünüz. Kasımpaşa’da da kazanamadık. Ancak bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepimizin uyanması lazım, bu sonuçtan bunu çıkarmalıyız” cümleleriyle konuşmasını tamamladı.