Osimhen Derbi Öncesi İstanbul’a Geliyor

OSIMHEN ALARMI

Galatasaray takımında Beşiktaş maçı öncesi Osimhen hakkında alarm verildi ve bu yıldız futbolcunun bugün İstanbul’a geleceği bildirildi. Teknik heyet ve idarecilerin Osimhen’le yakından ilgileneceği, onun moralsizliğini üzerinden atmasına destek olmaya çalışacakları ifade ediliyor.

DERBİDEKİ PERFORMANSI

Osimhen, Süper Lig’in ilk yarısında gerçekleştirilen Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 1 gol atarak dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılıların o maçı 2-1 kazandığı biliniyor. Ancak hafif bir sakatlık yaşayan Osimhen’in derbi öncesindeki moralsizliği, Galatasaray camiasında endişelere yol açtı.