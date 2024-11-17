“Osimhen’e İngiltere’den Sürpriz Talip!”

GALATASARAY’DA YILDIZLAŞIYOR

Sezon başlangıcında Galatasaray’ın İtalyan kulübü Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor ve transfer dönemi boyunca en çok konuşulan oyunculardan biri olmayı başarıyor.

TRANSFERE TALEP ARTIYOR

Premier Lig takımlarından Chelsea ve Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain’in yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de gözdesi olan Victor Osimhen, Napoli’nin 130 milyon Euro’luk bonservis talebinin üzerine İtalyan kulübünde kalmayı tercih etti.

NAPOLI’DE GÜNCEL DURUM

Antonio Conte’nin Napoli’nin başına geçmesinin ardından Romelu Lukaku’yu kadroya dahil eden İtalyan ekibi, transfer sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda Nijeryalı yıldız Osimhen’i kadro dışı bırakma kararı aldı.