Osimhen, Fatih Karagümrük’te Süre Alacak

OSIMHEN’İN GEÇİŞ SÜRECİ

Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen, Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta kadroda yer almadı. Okan Buruk, maç sonrasında yaptığı açıklamada, Nijeryalı golcünün Fatih Karagümrük karşısında oyuna girmek istediğini ifade etti. Buruk, “Osimhen, 5-6 günlük bir antrenman süresi geçirdi. Bu süreç içerisinde de burada oynaması onun için risk olabilirdi. Kendisiyle de bunu konuştum. O da bu maçı dinlenerek geçmeyi ve bir sonraki maça en azından süre alabilecek şekilde olmayı düşündüğünü söyledi” diyerek durumu özetledi.

OSIMHEN İÇİN YENİ FIRSAT

Deneyimli teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen ile ilgili kararını netleştirdi. Buruk, 26 yaşındaki golcü oyuncuyu Fatih Karagümrük maçının kadrosuna dahil edecek ve Osimhen’e ikinci yarıda şans verecek. Süper Lig’deki 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, Fatih Karagümrük ile 15 Ağustos Cuma günü saat 21:30’da sahasında karşılaşacak.