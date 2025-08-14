Haberler

Osimhen, Fatih Karagümrük’te Süre Alacak

OSIMHEN’İN GEÇİŞ SÜRECİ

Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen, Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta kadroda yer almadı. Okan Buruk, maç sonrasında yaptığı açıklamada, Nijeryalı golcünün Fatih Karagümrük karşısında oyuna girmek istediğini ifade etti. Buruk, “Osimhen, 5-6 günlük bir antrenman süresi geçirdi. Bu süreç içerisinde de burada oynaması onun için risk olabilirdi. Kendisiyle de bunu konuştum. O da bu maçı dinlenerek geçmeyi ve bir sonraki maça en azından süre alabilecek şekilde olmayı düşündüğünü söyledi” diyerek durumu özetledi.

OSIMHEN İÇİN YENİ FIRSAT

Deneyimli teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen ile ilgili kararını netleştirdi. Buruk, 26 yaşındaki golcü oyuncuyu Fatih Karagümrük maçının kadrosuna dahil edecek ve Osimhen’e ikinci yarıda şans verecek. Süper Lig’deki 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, Fatih Karagümrük ile 15 Ağustos Cuma günü saat 21:30’da sahasında karşılaşacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Cenaze Töreni Düzenlendi

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Evrim Oluçay ve Atakan Yılmazdere, Edirne'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Aile ve kalabalık bir topluluk katıldı.
Haberler

Beşiktaş, St. Patrick’s’i Geçerse, Lausanne’la Oynar

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda'nın St. Patrick's takımını yenmesi durumunda play-off aşamasında Lausanne ile mücadele edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.