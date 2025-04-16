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Osimhen, Galatasaray’a Bağlı Kalıyor

TRANSFER İDDİALARI DEVAM EDİYOR

Sezonun başlangıcında Napoli’den Galatasaray’a kiralık olarak katılan Victor Osimhen, kısa bir süre içinde attığı gollerle takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Ancak, bu süreçte transfer iddiaları da artmaya başladı. Son gelen haberlere göre, genç golcü yakın arkadaşının açıklamalarıyla gündeme geldi.

EZELİ RAKİPTEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a karşı büyük bir aidiyet hissediyor. Gelen haberlerde, Osimhen’in ezeli rakibi Fenerbahçe’den gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. Victor Osimhen’in gazeteci arkadaşı Buchi Laba, Fenerbahçe’nin golcüyü ikna etmek için önemli bir menajerle çalıştığını ancak bu çabaların başarıya ulaşmadığını belirtti. Laba, “Fenerbahçe, Osimhen’i ikna etmek için büyük bir menajeri devreye sokmuştu ama tüm girişimler anında reddedildi. Bu imkansız. Daha büyük ve daha iyi kulüpler onunla ilgileniyor. Karar sezon sonunda verilecek” dedi.

GALATASARAY’DA ETKİLİ PERFORMANS

Osimhen, şu ana kadar Galatasaray formasıyla gerçekleştirdiği 33 maçta 29 gol kaydederken, 6 asist yaparak takımına katkıda bulundu. Aynı zamanda, 21 golle Süper Lig’de gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

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