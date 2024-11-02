“Osimhen Galatasaray’da Kalmak İstiyor!”

OSIMHEN GALATASARAY’DA KALMAK İSTİYOR

Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile yeni bir dönem yaşıyor. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı kulüpte kalma isteğini açıkça duyuruyor. Napoli’den kiralanan Victor Osimhen, kulüp yönetimine “Beni alın” mesajı vererek kalma arzusunu iletiyor. Satın alma opsiyonu olmadan yalnızca bir sezon için transfer edilen Osimhen, burada kendini yeniden bulmuş durumda.

BÜYÜK KULÜPLERİN GÖZDESİ

Osimhen, dev kulüplerin devre arasında kadrosuna katmak istediği bir isim olabiliyor. Ancak, Nijeryalı futbolcu sezonu Galatasaray’da tamamlamayı planlıyor. Okan Buruk ile kurduğu özel ilişki sayesinde, sarı-kırmızılılar içerisinde kendine parlak bir gelecek görüyor. Ayrıca, Kemerburgaz Tesisleri’nin inşaat sürecinin devam etmesi göz önünde bulundurularak Göktürk bölgesinden ev bakmaya başladı.

Osimhen, Galatasaray ile birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde önemli başarılara imza atacaklarına inanıyor. Avrupa’da çıtayı yükselten Nijeryalı, kulüp yönetimine “Beni alın” mesajı ile kalma konusundaki kararlılığını tekrarlıyor. Osimhen’in Napoli ile mevcut sözleşmesinde 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunuyor.

GALATASARAY’DA BAŞARILI PERFORMANS

Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 7 maçta mücadele eden Osimhen, 4 gol attı ve 4 golün de asistini yaptı. Bu performansı, onun Galatasaray’daki geleceği için umut verici bir gösterge olarak değerlendiriliyor.