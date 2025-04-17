Haberler

Osimhen, Galatasaray’dan ayrılıyor

GALATASARAY’IN OSIMHEN PLANI

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen hakkında ilginç bir iddia ortaya çıkıyor. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılı kulübün Osimhen’i bonservisiyle almak istediğini, ancak oyuncunun bu teklife olumlu yanıt vermediğini belirtti.

OSIMHEN’İN GELECEĞİ BELİRSİZ

Romano, yaptığı değerlendirmede “Gerçek şu ki Victor Osimhen, Galatasaray’dan ayrılarak Napoli’ye geri dönecek. Ancak orada da kalmayacak. Osimhen’in yaz döneminde farklı ülkelerden gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, hem Napoli hem de Galatasaray kariyerinin sona ereceğini gösteriyor. Nijeryalı golcünün hangi takımda kariyerine devam edeceği ise mayıs ayından itibaren netlik kazanacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Vali Çiftçi, Turizm Haftası’nı kutladı. Turizm sektörü, ekonomik güçtür. Ülkemizin zenginliklerini tanıtmak şart. Sürdürülebilirlik, turizm için önemlidir.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Turizm Haftası'nda turizmin ekonomik kalkınmadaki önemini vurguladı ve kentin turizm potansiyelinin altını çizdi.
Haberler

Bursa’da soygun girişimi yaşandı. Kuyumcu Fatih Akbulut konuştu. Soyguncu paniğe kapıldı, kaçtı. Emniyet güçleri hızlıydı, yakaladılar. İş yerini açan kuyumcu duygulandı. Türk polisi her...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuyumcuyu soymaya çalışan bir kişi, kuyumcunun sakin tavrı sayesinde paniğe kapılıp ateş açarak kaçtı. Ardından soyguncu ve arkadaşları yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.