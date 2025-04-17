Osimhen, Galatasaray’dan ayrılıyor

GALATASARAY’IN OSIMHEN PLANI

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen hakkında ilginç bir iddia ortaya çıkıyor. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılı kulübün Osimhen’i bonservisiyle almak istediğini, ancak oyuncunun bu teklife olumlu yanıt vermediğini belirtti.

OSIMHEN’İN GELECEĞİ BELİRSİZ

Romano, yaptığı değerlendirmede “Gerçek şu ki Victor Osimhen, Galatasaray’dan ayrılarak Napoli’ye geri dönecek. Ancak orada da kalmayacak. Osimhen’in yaz döneminde farklı ülkelerden gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, hem Napoli hem de Galatasaray kariyerinin sona ereceğini gösteriyor. Nijeryalı golcünün hangi takımda kariyerine devam edeceği ise mayıs ayından itibaren netlik kazanacak.