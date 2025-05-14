Osimhen, Galatasaray İçin Mutlu

OSIMHEN’DEN MÜCADELE VURGUSU

Galatasaray’ın Trabzonspor’a karşı attığı gollerle Türk futbol tarihinde önemli bir yer edinen Victor Osimhen, Türkiye Kupası maçının ardından duygu dolu açıklamalarda bulundu. “Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz.” sözleriyle takımın başarısına vurgu yaptı.

REKORLAR VE GOL KUTLAMASI

Türkiye’de bir sezonda en çok gol atan yabancı olarak adını tarihe yazdıran Osimhen, “Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim.” diyerek, katkıda bulunduğu için duyduğu mutluluğu ifade etti.

TRANSFER SÜRECİNE DEĞİNDİ

Osimhen, taraftarların yönetime transfer talepleri hakkında da konuştu. “Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım.” diyerek, geleceğiyle ilgili belirsizliğini sürdürüyor.