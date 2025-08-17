Osimhen, Gökbakar’la Film Konuştu

GALATASARAY’IN YILDIZ GOLCÜSÜ VICTOR OSIMHEN’İN GÜNDEMİ

Galatasaray’ın dikkat çeken golcüsü Victor Osimhen, sadece sahada değil, sahada dışında da konuşulmaya devam ediyor. Osimhen, Sarı-kırmızılı taraftar olan ünlü oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar ile bir araya geldi ve bu buluşma sonrası oldukça ilgi çekici bir diyalog yaşandı.

FİLM TEKLİFİ VE SÜRPRİZ PLANLAR

Çekilen fotoğrafın ardından, Osimhen, Gökbakar’a “Bana filmlerinde rol verecek misin?” şeklinde bir soru yöneltti. Gökbakar, bu soruya “Tabii ki vereceğim” yanıtını verdi. Ayrıca Gökbakar, “Recep İvedik 8 filminde bir sürpriz yapalım mı?” paylaşımını yaparak izleyicilerde “Victor Osimhen, Recep İvedik 8’de rol alacak mı?” sorularını gündeme getirdi.