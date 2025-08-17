Haberler

Osimhen, Gökbakar’la Film Konuştu

GALATASARAY’IN YILDIZ GOLCÜSÜ VICTOR OSIMHEN’İN GÜNDEMİ

Galatasaray’ın dikkat çeken golcüsü Victor Osimhen, sadece sahada değil, sahada dışında da konuşulmaya devam ediyor. Osimhen, Sarı-kırmızılı taraftar olan ünlü oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar ile bir araya geldi ve bu buluşma sonrası oldukça ilgi çekici bir diyalog yaşandı.

FİLM TEKLİFİ VE SÜRPRİZ PLANLAR

Çekilen fotoğrafın ardından, Osimhen, Gökbakar’a “Bana filmlerinde rol verecek misin?” şeklinde bir soru yöneltti. Gökbakar, bu soruya “Tabii ki vereceğim” yanıtını verdi. Ayrıca Gökbakar, “Recep İvedik 8 filminde bir sürpriz yapalım mı?” paylaşımını yaparak izleyicilerde “Victor Osimhen, Recep İvedik 8’de rol alacak mı?” sorularını gündeme getirdi.

Ümraniye’de Kadın Cinayeti Gerçekleşti

Ümraniye'de bir Özbekistan vatandaşı, sokakta satırla boğazından yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın faili için güvenlik güçleri geniş bir operasyon düzenledi.
İzmir Ödemiş’te Kaza 1 Yaralı

Ödemiş’te bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Kaza, Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi.

