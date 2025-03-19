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Osimhen İçin Fenerbahçe’den Büyük Teklif!

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GALATASARAY’IN BAŞARILI OYUNCUSU

Şampiyonluk mücadelesinde kararlı adımlarla ilerleyen Galatasaray’da Victor Osimhen’in performansı büyük ilgi görüyor. Süper Lig’in başında Osimhen’in kendilerine önerildiğini belirten Fenerbahçe yöneticileri, bu yıldız futbolcuyu transfer etmek için kolları sıvamış durumda.

FENERBAHÇE’DEN CİDDİ OPERASYON

Özellikle devre arasında Victor Osimhen transferi için oldukça kapsamlı bir plan yapılmış. Yönetimdeki bazı kişiler, Osimhen’in bonservisini tamamen kendi adına alma konusunda gönüllü olmuş. Son günlerde ortaya çıkan bilgilere göre, bir Fenerbahçe yöneticisi Osimhen için 50 milyon euro’yu ayırmaya hazır olduğunu ve bu teklifle Napoli’ye gitmeyi yönetime önerdiğini duyurmuş.

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