Osimhen İçin Galatasaray’dan Çılgın Planlar!

VICTOR OSIMHEN’İN PERFORMANSI

UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham Hotspur’a ve Trendyol Süper Lig’de Samsunspor’a ikişer gol atarak müthiş bir form yakalayan Victor Osimhen, gündemde kalmayı sürdürüyor. Fenerbahçe’nin de devreye girmesinin ardından Galatasaray’ın planları netleşti. Trendyol Süper Lig’deki son maçında Samsunspor’u 3-2 yenerek lider konumunu pekiştiren Galatasaray’da, Osimhen’in geleceği en çok merak edilen konular arasında.

Osimhen, Galatasaray’ın geçtiğimiz hafta perşembe gecesi UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynayıp 3-2 kazandığı karşılaşmada iki gol atarak önemli bir katkı yaptı. Hafta sonunu da boşa geçirmeyen Nijeryalı golcü, Samsunspor’u 3-2 yendikleri maçta da yine iki gol atarak takımının galibiyetine büyük katkı sağladı. 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Samsunspor çok iyi oynadı, neden bu durumda olduklarını görmüş olduk. Galibiyet önemliydi. Şimdi millî takımlara gideceğiz. Bu galibiyet bize de öz güven oldu” diyerek takım arkadaşlarıyla beraber kazandıkları galibiyete olan mutluluğunu belirtti.

GALATASARAY’IN TRANSFER PLANI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 9 maça çıkıp 8 gol ve 4 asistle 12 gole direkt katkı sağladı. Galatasaray’ın, Osimhen’in bonservisini almak için izlemekte olduğu planın detayları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız futbolcunun bonservisini almak için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğu bildirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in bu süreçte kararlı olduğu ve gerekli adımların atılması için talimat verdiği vurgulandı.

Napoli ile pazarlıkları başlatacak Galatasaray, Osimhen’e gelişmeler hakkında bilgi veriyor. Everton’un ardından Fenerbahçe’nin de devreye girebileceği iddiaları, Cimbom’un hızlı adım atma isteğinde etkili oluyor. Galatasaray, 75 milyon euro’luk bonservis bedelini daha makul seviyelere çekmek için çaba gösterecek. Öte yandan, İtalyan ekibi Napoli’nin radarında olan Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz veya Yunus Akgün gibi oyuncuların takas + para formülüyle masaya gelebileceği söyleniyor.