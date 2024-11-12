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Spor

Osimhen İçin Galatasaray’ın Takas Stratejisi

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VICTOR OSIMHEN’İN FORMA GİRMESİ

UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham Hotspur’a ve Trendyol Süper Lig’de Samsunspor’a ikişer gol atan Victor Osimhen, formunun zirvesine ulaşıyor. Golcünün yükselen performansı futbol gündeminde öne çıkıyor.

GALATASARAY’IN TRANSFER PLANI

Fenerbahçe’nin transfer yarışına katılmasının ardından Galatasaray, Osimhen için büyük bir hamle yapmayı planlıyor. Kulüp, Nijeryalı forvet için Yunus Akgün, Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz’ı takasta kullanmayı göz önünde bulunduruyor. Bu durum, transfer döneminin en dikkat çekici gelişmelerinden biri olabiliyor.

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