Osimhen İçin Manchester United’dan Takas Planı

MANCHESTER UNITED’DAN OSIMHEN HAMLESİ

Premier Lig’de 12 yıldır şampiyonluk bir hayal olan Manchester United, gelecek sezon için güçlü bir kadro hedefiyle hazırlıklara başladı. Daily Mail’in haberine göre, “Kırmızı Şeytanlar” artık Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Napoli’ye ait olan Victor Osimhen’e yöneldi. Hürriyet’in aktardığı bilgilere göre, Manchester United yönetimi transferde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor: 20 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Alejandro Garnacho’yu takasta kullanmak! Haberde, İngiliz ekibinin Garnacho’yu Napoli’ye sunarak Osimhen’in transferinde avantaj elde etme amacında olduğu ifade ediliyor. Napoli’nin genç yeteneğe olan ilgisi biliniyor ve bu takas formülünün, transferin gerçekleşmesinde belirleyici olabileceği belirtiliyor.

OSIMHEN’İN TALİPLERİ ARTILIYOR

Victor Osimhen yalnızca Manchester United’ın değil, Avrupa’daki birçok büyük kulübün de dikkatini çekiyor. PSG, Juventus, Barcelona ve Arsenal gibi takımlar da Nijeryalı golcüyü yakından izliyor. Ancak Manchester United’ın Garnacho’yu teklif etmesi, onların bu yarışta bir adım öne geçmesine yardımcı olabilir mi? Spor camiası bu sorunun cevabını merakla bekliyor!

GALATASARAY’DAKİ PERFORMANSI DUDAK UÇUKLATIYOR

Galatasaray formasıyla bu sezon adeta durdurulamaz bir performans sergileyen Osimhen, tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 26 gol ve 5 asistle dikkat çekiyor. Süper Lig’de gol krallığına göz diken Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazandı. Ancak bu etkileyici performans, transfer söylentilerini de beraberinde getiriyor.