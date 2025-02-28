Osimhen İçin United’dan Dev Teklif!

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Galatasaray’ın Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen için ciddi adımlar atma kararı aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Manchester United, Osimhen için Napoli’ye 40 milyon euro bonservis bedeli ve değeri 60 milyon euro olan Danimarkalı santrfor Rasmus Hojlund’u teklif etmeyi planlıyor.

OSIMHEN’İN TERCİHİ

Haberde, Osimhen’in yaz transfer döneminde Manchester United’dan gelecek teklife olumlu baktığı belirtiliyor. Napoli’nin ise bu teklife sıcak yaklaşabileceği iddia ediliyor. Rasmus Hojlund’un durumu ise dikkat çekici; İtalya Serie A’da Atalanta’da gösterdiği performans sonrasında iki yıl önce 70 milyon Euro artı 10 milyon euro bonus ile Manchester United’a transfer olmuştu. Ancak, Hojlund, İngiliz takımında beklenen performansı sergileyemedi.