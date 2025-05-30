Haberler

Osimhen İle BA Tartıştı Başakşehir Maçında

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA GÜNDEME GELEN TARTIŞMA

Galatasaray’ın öne çıkan forveti Victor Osimhen, Süper Lig’in 38. ve son haftasındaki Başakşehir karşılaşmasında BA ile bir tartışma yaşadı. Şampiyon olan Galatasaray, bu maçı RAMS Park’ta saat 20.00’de başladı. Maç, beIN SPORTS 1 – 4K ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor.

MAÇ KADROLARI VE TARTIŞMANIN NEDENİ

Galatasaray’ın kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Muslera, Frankowski, Davinson, Cuesta, Jakobs, Kaan, Berkan, Yusuf Demir, Mertens, Ahmed ve Osimhen. Öte yandan Başakşehir’in oyuncuları ise Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Operi, Umut, Yusuf, Ömer Ali, Berat, Figueiredo ve Keny olarak sıralanıyor. Yaşanan tartışmanın nedenine dair henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tamer Karadağlı, Sidra’ya cevap verdi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, ilkokul öğrencisi Sidra Topçuoğlu'nun tiyatro ekipmanları talebine olumlu yanıt vererek ihtiyaçların karşılanacağını açıkladı.
Haberler

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Özellikle CHP’li Belediyeler Hangi Noktada İmza Attı?” Dedi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, son iki yılda CHP'li belediyelerin projelere sahip çıkıp çıkmadığını sorguladı ve yerel yönetimlerin başarılı performansını eleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.