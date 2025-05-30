Osimhen İle BA Tartıştı Başakşehir Maçında

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA GÜNDEME GELEN TARTIŞMA

Galatasaray’ın öne çıkan forveti Victor Osimhen, Süper Lig’in 38. ve son haftasındaki Başakşehir karşılaşmasında BA ile bir tartışma yaşadı. Şampiyon olan Galatasaray, bu maçı RAMS Park’ta saat 20.00’de başladı. Maç, beIN SPORTS 1 – 4K ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor.

MAÇ KADROLARI VE TARTIŞMANIN NEDENİ

Galatasaray’ın kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Muslera, Frankowski, Davinson, Cuesta, Jakobs, Kaan, Berkan, Yusuf Demir, Mertens, Ahmed ve Osimhen. Öte yandan Başakşehir’in oyuncuları ise Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Operi, Umut, Yusuf, Ömer Ali, Berat, Figueiredo ve Keny olarak sıralanıyor. Yaşanan tartışmanın nedenine dair henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.